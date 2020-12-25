شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: ‏أخذت الجرعة الأولى من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

تلقى تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. وقال عبر "تويتر": "‏أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه".

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