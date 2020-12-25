شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الداخلية يتلقى لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر تويتر، مقطع فيديو لوزير الداخلية وهو يتلقى اللقاح.

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