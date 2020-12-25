الصحة العالمية تكشف معلومة "خطيرة" عن سلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن معلومات مهمة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوجي، عبر "تويتر": "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-202012/01".

وأكد أن "تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي (تسمح تكوين دائرة من الأصدقاء خلال الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية)".



وكشف كلوجي عن معلومة خطيرة، قد تبين اختلافا جوهريا بين السلالة الجديدة والفيروس الأصلي لكورونا، فقال: "يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر"، مشددا على أن "إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها".





وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تواصل المراقبة وستقدم التحديثات اللاحقة"، مشددا على أن "التضامن مفتاح".

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن اكتشاف 3 سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "B. 1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من الشهر نفسه، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

لكن علماء حذروا بعد ذلك من أن السلالة الجديدة قد تتسبب بعدد أكبر من الوفيات العام القادم، وشددوا على ضرورة الإسراع بعمليات التلقيح لاحتواء الضرر المتوقع.

وأدى هذا التطور إلى إعلان عدد من دول العالم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.