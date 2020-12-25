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2020-12-25 والدة نائب مدير عام الجوازات في ذمة الله متابعات الخليج 365 - الرياض انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة نائب مدير عام الجوازات، اللواء علي الزهراني. ومن المقرر أن يتم الصلاة على الفقيدة رحمها الله ظهر يوم غد السبت. أسرة تحرير “متابعات الخليج 365” تتقدم بالعزاء والمواساة إلى اللواء علي الزهراني وأسرته، وتسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون



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