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فيديو.. مخلفات البناء والنفايات تلوث حي الكدرة في الدرب
مطالب بإزالتها وتطهير المكان
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - الدرب
ناشد عدد من سكان حي الكدرة بمحافظة الدرب، التابعة لمنطقة جازان، الجهات المسؤولة عن نظافة الأحياء والعناية بها للتدخل بسبب وجود أكوام هائلة من مخلفات البناء والنفايات في الحي.
وأكدوا أن المخالفات تشكل خطرًا على صحة وسلامة السكان نتيجة انبعاث الروائح وتلوث الهواء، عوضًا عن تجمع الحيوانات الضالة والزواحف والقوارض داخل هذه الأكوام.
وطالب السكان الجهات المسؤولة بالمبادرة بالسرعة في العمل على نقل وإزالة جميع المخلفات والنفايات من هذا الموقع بالحي، ومحاسبة كل من يجلب ويرمي المخلفات في هذا المكان غير المخصص لها والمأهول بالسكان من جميع الاتجاهات.
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