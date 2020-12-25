- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مركز ثانٍ للتطعيم بـ لقاح كورونا شمال جدة قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مركز ثانٍ للتطعيم بـ لقاح كورونا شمال جدة قريبًا
مجهز بقرابة 83 غرفة لتلقي اللقاح كمرحلة أولى
متابعات الخليج 365 - جدة
سلّط مراسل قناة الإخبارية في محافظة جدة الضوء على عملية استمرار التطعيم في مركز اللقاح المقام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمنطقة مكة المكرمة، حيث توافد المواطنون والمقيمون لتلقي اللقاح ضمن الفئة المحددة من قبل وزارة الصحة.
وقال مراسل الإخبارية: إن وزارة الصحة جهزت المركز بما يقارب من 83 غرفة لتلقي اللقاح كمرحلة أولى، وتحديدًا في الصالة الجنوبية للمطار، حيث تسعى الصحة إلى تنفيذ المراحل التالية في المركز، والتي تشمل تجهيز 500 غرفة أخرى في المرحلة الثالثة، بغرض استقبال 30 ألف مستفيد، كما تعمل حاليًّا على تجهيز مركز آخر للتطعيم في جدة، وتحديدًا في أرض المعارض شمال المدينة، ليكون المركز الثاني هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز ثانٍ للتطعيم بـ لقاح كورونا شمال جدة قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.