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ارتفاع منسوب المياه في ترقش محايل يعطل المرور ومطالب بسرعة الحل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
شكا عدد من سالكي الطريق المؤدي إلى بلدة ترقش، والتي تقع شمال محافظة محايل عسير، من تجمع مياه الأمطار في تقاطع البلدة.
وقالوا: إن تجمع مياه الأمطار في الموقع تسبب في حدوث عدد من المشاكل في مركباتهم، خاصةً في فترة هطول الأمطار، حيث يرتفع منسوب المياه؛ ما يؤدي إلى تعطل سير المركبات، فضلًا عن انبعاث بعض الروائح الكريهة من المكان.
ولفتوا إلى أن البلدية ترسل عددًا من الآليات التي تعمل على شفط تلك المياه، مطالبين في الوقت ذاته من الجهات المختصة ضرورة إيجاد الحلول المناسبة، والتي تضمن عدم تجمع المياه وسهولة حركة المركبات أثناء هطول الأمطار.
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