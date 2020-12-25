محتوى ​اختبار القدرة المعرفية​ العامة التي تقدمها هيئة تقوين التعليم والتدريب

تتباين قدرات الأفراد المعرفية ومدى استفادتهم منها في الحالات والظروف التي قد تواجههم والتغلب عليها حتى لو كان بها عدد من الصعوبات والمعوقات، كما لابد للموظف أن يقوم بتطوير قدراته الخاصة حتى يساير ما يتطلب منه بالعمل الوظيفي، ويتقنه بشكل أكثر كفأة ويحقق الصالح العام للعمل.

اختبار القدرة المعرفية وأهميته

فيعرف الاختبار بأنه جملة من القدرات المرتبطة بالمعرفة والإمكانات التي توجد لدى الفرد ويستطيع من خلالها فهم وإدراك العلاقة بين كافة الأحداث والأشياء، ويقوم الفرد أيضا بإصدار الأحكام وتقييم المواقف التي تواجه في حياته.

وترجع أهميته طبقا لرأي العلماء حيث يرون في هذا الاختبار وسيلة هامة، يكتسب من خلالها الفرد القدرة المعرفية والتعلم ويستخدمها في حل مجموعة كبيرة من المشكلات التي قد تواجه، كما من خلالها قد يستطيع التحكم بالعناصر البيئية المحيطة به من حوله ويتكيف مع كافة الأحوال والظروف في حياته.

محتوى اختبار القدرة المعرفية

حيث تم تكوين الاختبار، وفق النظرية الحديثة العلمية، وتتمثل في تحديد القدرات العقلية للفرد وفق نظرية كارول هورن كاتل، ولكن يعتمد محتواه على أربع عناصر رئيسية للقدرات تتمثل بالأتي.