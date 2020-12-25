حجز موعد من صحتي.. الخطوات ورابط التسجيل

حجز موعد من صحتي، من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين علي أرض المملكة العربية السعودية، حيث يود الأشخاص في معرفة خطوات حجز موعد موعد ورابط الحجز.

وأطلقت وزارة الصحة السعودية، تطبيق صحتي يمكن تحميله عبر الجوالات والهواتف المختلفة بشكل إلكتروني يمكن من خلاله الحصول علي العديد من الخدمات والمعلومات الصحية بشكل إلكتروني.

سرعة إدخال البيانات

وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودية، أن برنامج توكلنا الذي تم إطلاقه من شهور، سيكون له دور في عملية الحجز للمواطنين بجانب خدمة صحتي التي تم اطلاقها للمواطنين.

وشدد الربيعية خلال تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسرعة إدخال بيانات المواطنين بالبرنامج للحفاظ علي صحتهم وصحة الأقارب والأحبة، خاصة الفئات الثلاثة التي أعلنتها وزارة الصحة.

طريقة حجز موعد لخدمة صحتي

أتاحت وزارة الصحة السعودية، خطوات حجز موعد لخدمة صحتي، حيث يمكن المواطنين والمقيمين علي أرض المملكة حجز موعد عبر تطبيق صحتي عبر إتباع الخطوات التالية:

تحميل البرنامج الإلكتروني لصحتي كخطوة أولي. تسجيل البيانات الخاصة بالمستخدم، ومن ثم الضغط علي أيقونة “اللقاح”. استقبال رسالة للمستخدم تتضمن خيارات الحجز لك أو لأحد التابعين، حيث يصل عدد التابعين التي يمكن حجزهم نحو إحدي عشر فرد. الإجابة علي الأسئلة الموجودة مثل الإصابة بأمراض مزمنة مع ذكرها بالتحديد. متابعة الخطوات والضغط علي أيقونة “تم”. استقبال رسالة نصية علي الجوال المسجل به، يتضمن به بالرد الخاص بالوزارة بعد مراجعة الطلب وتحديد الموعد حسب الفئة المستهدفة التابع لها المتقدم.

رابط حجز خدمة صحتي

أتاحت وزارة الصحة السعودية، رابط إلكتروني خاص، يمكن المواطنين والمقيمين بالمملكة حجز موعد لصحتي عبر الدخول علي موقع الوزارة، ومن ثم التوجه إلي التوعية الصحية – الصحة العامة.