شكرا لمتابعة خبر عن طرح مشروع اشتراطات ممارسة البيع للباعة الجائلين في الحاضنات البلدية لمرئيات العموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن المركز الوطني للتنافسية عن بدء استقبال مرئيات العموم حول مسودة مشروع اشتراطات ممارسة البيع للباعة الجائلين في الحاضنات البلدية المطروحة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف أن المشروع يستهدف مساعدة المواطنين والمواطنات في كسب أرزاقهم، وذلك من خلال احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات من قبل الأمانات والبلديات.

ودعا المركز الراغبين في طرح آرائهم ومقترحاتهم حول المشروع للدخول على الرابط التالي : أضغط هنا