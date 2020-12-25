شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكاية قرية هجرها سكانها من 5 عقود والأحفاد يعيدون ترميمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أطلقت مبادرة ذاتية بإعادة ترميم قرية منوه القريبة من الحدود الأردنية، بعد أن تركها أهلها قبل أكثر من 5 عقود وسكنوا في القريات التي أنشئت بالقرب منهم في ذلك الوقت.

وقام بمبادرة الترميم الأحفاد الذين كان أجدادهم يسكنون القرية، من خلال إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط حسب الطراز القديم الذي بُنيت به.

وقال عضو المبادرة راشد السهر، أن الترميم ويهدف إلى المحافظة على تراث الأجداد، ويتم بجهود ذاتية،مضيفا أنهم يأملون أن تكون القرية مزاراً سياحياً، خاصة أنها قريبة من الطريق الدولي، وتشتهر بمياهها الكبريتية العلاجية.