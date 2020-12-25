شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجهيز 83 غرفة بمطار جدة لتلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

يتوافد المواطنون والمقيمون لتلقي لقاح كورونا ضمن الفئة المحددة، في مركز اللقاح المقام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وبين مقطع فيديو بثته "الإخبارية" تجهيز وزارة الصحة للمركز بما يقارب من 83 غرفة لتلقي اللقاح كمرحلة أولى، وتحديدًا في الصالة الجنوبية للمطار.

وتعكف الوزارة لتنفيذ المراحل التالية في المركز، والتي تشمل تجهيز 500 غرفة أخرى في المرحلة الثالثة، بغرض استقبال 30 ألف مستفيد، كما تعمل حاليا على تجهيز مركز آخر للتطعيم في جدة، وتحديدًا في أرض المعارض شمال المدينة.