شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح طريقة تعديل الدخل في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن، طريقة تعديل الدخل في حال ترك المواطن الوظيفة.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه يجب تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى “لا توجد وظيفة” وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع، ثم الضغط على حفظ.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب المواطن من مواطن ترك وظيفته ويريد تعديل الدخل في البرنامج إلى لا يوجد.