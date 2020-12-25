شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شاب يبرع في تلوين الصور التاريخية للمملكة وقادتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

برع المصور محمد العبرة في مجال ترميم وتلوين الصور القديمة والتاريخية للمملكة وقادتها.

وأوضح، وفقا لـ"العربية"، أنه اتجه لهذا المجال بحكم تخصصه في التصوير الضوئي ومعالجة وترميم الصور.

وأضاف أن المملكة تمتلك أرشيف كبير من الصور التاريخية التي تحتاج لإعادة الحياة لها بالترميم والتلوين.

وأضاف أنه بدأ بتجارب شخصية ثم أخذ دورات تدريبية واستفاد من خبرات من سبقوه في هذا المجال، مضيفا أن عمله يتطلب منه بذل مجهود للوصول إلى درجات الألوان المناسبة لمكان وزمن كل صورة.

ولفت إلى أن له العديد من الأعمال في هذا المجال ومنها صورة نادرة للملك فيصل من عام 1973م، وصورة للملك عبدالعزيز على أطراف الربع الخالي تعود لعام 1931م، وصورة نادرة للأمير سعود الفيصل في عام 1982م.