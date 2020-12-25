شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تتحدى إعاقتها وتتعلم صيانة الكراسي المتحركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكنت مواطنة من تحدي على إعاقتها والتحقت بدورة لصيانة الكراسي المتحركة من أجل مساعدة المحتاجين.

وقالت فهدة الهديان، أنها تتعلم صيانة الكراسي المتحركة بدافع اعتمادها على نفسها، ومساعدة الآخرين من ذوي الإعاقة في صيانة كراسيهم، مبينة أنها وجدت التشجيع من المجتمع، وهو ما حفزها من أجل إتقان العمل.

وأكدت أن التحدي الأكبر الذي واجهها هو أن هذا المجال كان محصوراً على الرجال فقط، ورغم ذلك تمكنت من تعلم أسراره.