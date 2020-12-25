شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة نجاح مواطنة في مشروع الزراعة في البيوت المحمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روت مواطنة في الخرج تجربتها الناجحة في مجال الزراعة في البيوت المحمية، مؤكدة أن دخولها لهذا المجال جاء استكمالا لمشروع بدأه والدها منذ 40 عاما.

وأضافت " شيخة الدوسري" أن والدها كان من أوائل من خاضوا في مشاريع الزراعة في البيوت المحمية، مضيفة أنها استكملت مسيرة والدها الراحل في الزراعة.

وأكدت أن مشروعها ناجح مشيدة بدعم الدولة للمرأة، مضيفة أن المرأة قادرة على تكون عضو ناجح في المجتمع إذا توافرت لديها الأدوات التي تمكنها من تحقيق ذلك.