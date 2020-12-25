شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية مثيرة للاتربة والغبار على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق.

وأشار المركز إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

أوضح أن حركة الرياح في البحر الأحمر سطحية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الاجزاء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

وأضاف أن الخليج العربي يشهد رياح سطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر، ومتوسط الموج الى مائج.