«الأحوال المدنية»: 3 وثائق يمكن طلبها واستلامها عبر العنوان الوطني

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

وأكدت الأحوال المدنية طلب الوثائق واستلامها عبر البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب وفروع الأحوال المدنية.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الوثائق التي يمكن طلبها وتوصيلها عبر البريد السعودي، هي: خدمة تسجيل المواليد، وسجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات.

خطوات تسجيل المواليد الجدد

ووفقًا للأحوال المدنية فإن خطوات تسجيل المواليد الجدد تبدأ بالدخول على منصة أبشر، واختيار أبشر أفراد، ثم إدخال اسم المستخدم والرمز المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول.

ثم اختيار خدمات من خانة «خدماتي»، ثم اختر قطاع «الأحوال المدنية»، ثم اختر خدمة «تسجيل المواليد»، ثم الضغط على أيقونة «التالي» بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة، ثم الضغط على تسجيل مولود، واختر تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود.. وفي حالة حالة وجود خطأ يجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات، وفقًا للأحوال المدنية.

بعد تلقي رسالة «تم تسجيل المولود بنجاح»، اطلب توصيل الوثائق بواسطة البريد من خلال الضغط على أيقونة «اختيار وثيقة»، ثم الضغط على أيقونة «اختر العنوان»، ثم تأكد من عنوان البريد، ثم اختر تأكيد طلب توصيل، وفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية.

سجل الأسرة للأمهات

ووفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية يتم الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال:

– تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر.

– اختيار أيقونة «خدماتي».

– النقر على اختيار «خدمات».

– ثم اختيار «الأحوال المدنية».

ووفقًا للأحوال المدنية فإنه إذا تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، لن يتم إصدار سجل جديد إلا إذا تغيرت حالة مقدمة الطلب، أو تغير عدد أفراد الأسرة، أو تغير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

سجل الأسرة للزوج

ويمكن للزوج الحصول على سجل الأسرة، من خلال اتباع الخطوات التالية، وفقًا للأحوال المدنية:

– تسجيل الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر.

– اختيار أيقونة «خدماتي».

– النقر على اختيار «خدمات».

– ثم اختيار «الأحوال المدنية».

– الضغط على خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج.

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