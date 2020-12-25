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الدفاعات السعودية تدمر 341 صاروخًا أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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التحالف أسقط 480 طائرة مفخخة

تمكَّنت وحدات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير  341 صاروخًا باليستيًّا أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة منذ بدء العملية العسكرية لدعم الشرعية في اليمن.

وفي رصدٍ لتصدي الدفاعات الجوية الملكية لصواريخ الميليشيا المدعومة من إيران، بثت «العربية» فيديو جاء فيه أن «قوات التحالف تمكَّنت من  تدمير 480 طائرة مفخخة بدون طيار»، وقد أطلقت الميليشيا الإرهابية أكثر من 91 ألف مقذوف على القرى والمدن ، سقط بعضها على منازل المدنيين والأعيان.

وبالنسبة إلى التهديدات العسكرية في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، اعترضت القوات البحرية للتحالف ودمَّرت 58 زورقًا بحريًّا مفخخًا، كما اكتشفت ودمَّرت 175 لغمًا بحريًّا. وزرعت الميليشيا تلك الألغام بهدف إعاقة حركة الملاحة البحرية العالمية وتعطيل الجهود الإنسانية.

وتُصر الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران على انتهاك القانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية؛ ففي الـ13 من ديسمبر 2018، تم رصد أكثر من 29 ألف انتهاك عسكري وإنساني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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