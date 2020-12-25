الدفاعات السعودية تدمر 341 صاروخًا أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

تمكَّنت وحدات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير 341 صاروخًا باليستيًّا أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة منذ بدء العملية العسكرية لدعم الشرعية في اليمن.

وفي رصدٍ لتصدي الدفاعات الجوية الملكية لصواريخ الميليشيا المدعومة من إيران، بثت «العربية» فيديو جاء فيه أن «قوات التحالف تمكَّنت من تدمير 480 طائرة مفخخة بدون طيار»، وقد أطلقت الميليشيا الإرهابية أكثر من 91 ألف مقذوف على القرى والمدن السعودية، سقط بعضها على منازل المدنيين والأعيان.

وبالنسبة إلى التهديدات العسكرية في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، اعترضت القوات البحرية للتحالف ودمَّرت 58 زورقًا بحريًّا مفخخًا، كما اكتشفت ودمَّرت 175 لغمًا بحريًّا. وزرعت الميليشيا تلك الألغام بهدف إعاقة حركة الملاحة البحرية العالمية وتعطيل الجهود الإنسانية.

وتُصر الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران على انتهاك القانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية؛ ففي الـ13 من ديسمبر 2018، تم رصد أكثر من 29 ألف انتهاك عسكري وإنساني.

وحدات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر 341 صاروخاً باليستياً أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه #السعودية منذ بدء العملية العسكرية لدعم الشرعية في #اليمن .. شاهد التفاصيل بالأرقام pic.twitter.com/ij7Yo0QDzU — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 25, 2020

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