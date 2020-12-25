«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية على 4 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق بالمملكة، السبت.

وقال المركز الوطني، في بيانٍ عبر موقعه الرسمي: «بمشيئة الله –تعالى– يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (حائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة) تشمل السواحل من تلك المناطق.

وأفاد المركز باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وعلى منطقة نجران.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشار «مركز الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14–40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين، وأنه سيكون البحر متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15–40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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