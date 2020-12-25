«المرور»: 4 إجراءات للحصول على لوحة بدل فاقد

حدد «المرور السعودي» 4 إجراءات يجب اتباعها حال التقدم للحصول على «لوحة بدل فاقد».

وعبر حسابه على «تويتر»، رد المرور السعودي، على سؤال يقول: «هل يجب تسديد المخالفات المرورية، في حالة إصدار لوحة بدل فاقد؟».

وقال المرور السعودي: «يجب الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ثم سداد الرسوم، ومراجعة المرور، والتقدم بطلبك» للحصول على لوحة بدل فاقد.

وردًّا على تساؤلات رصد «مخالفة الراكب الأمامي لربط الحزام»، أوضح «المرور السعودي» أنه وفقًا للنظام يجب إلزام الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، وأن من يخالف ذلك تُحرَّر مخالفة بحقه.

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