بالإنفوجراف.. لماذا يجب علينا أن نتناول لقاح فيروس كورونا؟

أوضحت أمانة المدينة المنورة آلية تعامل لقاح فيروس كورونا مع الجهاز المناعي للإنسان، مشيرةً إلى 4 أسباب تدفع الناس إلى أخذ اللقاح.

وقالت أمانة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ إن لقاح كورونا يعمل مع الجهاز المناعي على التعرف على الفيروس فور دخوله الجسم، وإنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس، وتذكر المرض وكيفية مكافحته.

أضافت أمانة المدينة المنورة أن لقاح كورونا للوقاية للإصابة من الأمراض، وللقضاء على الأمراض المعدية، وللتقليل من استخدام المضادات الحيوية، ولحماية نفسك ومن حولك.

الفئات ذات الأولوية لأخذ لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة حددت الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا؛ حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين مَن هم فوق 65 عامًا وأصحاب المهن الأكثر عرضةً للعدوى، ومن لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40.

ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، بالإضافة إلى من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، بالإضافة إلى بقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم بين 30 و40.

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