إنفوجراف.. بدء التسجيل للمعلمين الجدد في اختبار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الجمعة، بدء التسجيل للمعلمين الجدد في اختبار «الرخصة المهنية» العام والتخصصي لمدة 3 أيام.

وعبر «إنفوجراف» أوضحت الهيئة أن التسجيل المبكر لمعلمي التعليم الأهلي، بدأ خلال الفترة 15–17 ديسمبر الجاري، وبالنسبة إلى المعلمين الجدد فيستمر التسجيل لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل.

أما التسجيل في الاختبار العام لجميع الفئات فسيكون خلال الفترة من 28/12/2020 إلى 28 فبراير المقبل، في حين يبدأ الاختبار التخصصي من 28 ديسمبر الجاري حتى الـ7 من يناير المقبل.

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