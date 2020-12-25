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إنفوجراف.. بدء التسجيل للمعلمين الجدد في اختبار الرخصة المهنية

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يستمر 3 أيام

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الجمعة، بدء التسجيل للمعلمين الجدد في اختبار «الرخصة المهنية» العام والتخصصي لمدة 3 أيام.

وعبر «إنفوجراف» أوضحت الهيئة أن التسجيل المبكر  لمعلمي التعليم الأهلي، بدأ خلال الفترة 15–17 ديسمبر الجاري، وبالنسبة إلى المعلمين الجدد فيستمر التسجيل لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل.

أما التسجيل في الاختبار العام لجميع الفئات فسيكون خلال الفترة من 28/12/2020 إلى 28 فبراير المقبل، في حين يبدأ الاختبار التخصصي من 28 ديسمبر الجاري حتى الـ7 من يناير المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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