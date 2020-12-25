السعودية اليوم / إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار مركبة بولاية تينيسي الأمريكية



واشنطن 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

أصيب ثلاثة أشخاص جراء انفجار مركبة في وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون آرون، أن التحقيق في دوافع الانفجار الذي وقع اليوم في ساعات الصباح الأولى لا يزال جاريًا، مبيناً أن الانفجار دمر العديد من المركبات وألحق أضرارًا بالعديد من المباني في المدينة.

من جانبه أفاد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولاية أندرو مكابي، أنه سيحقق في الانفجار باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

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21:48ت م

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