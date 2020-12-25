شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يتلقى اللقاح: ولي العهد يقود المعركة ضد الوباء والان نبدء بالتفاصيل

تلقى وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. وقال سموه عبر "تويتر": "قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد "كوفيد-19"، واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه".

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