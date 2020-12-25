شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: ضبط 15 طناً من مخدرات «حزب الله» والان مع التفاصيل
وأوضحت نيابة نابولي أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار، مشيرة إلى أن المخدرات كانت موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقاً معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.
وأفادت وحدة الجرائم المالية الإيطالية بأن شحنة المخدرات كانت قادمة من سوريا وضبطت الصيف الماضي في عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية كانت تعتقد سابقاً أن تنظيم داعش يقف وراءها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن النظام السوري وحزب الله من يقفان وراءها.
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