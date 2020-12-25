السعودية اليوم / مصرع قيادي بجماعة الشباب الإرهابية وإصابة آخرين في غارة جوية أمريكية



مقديشو 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

لقي قيادي في جماعة الشباب الإرهابية مصرعه، وأصيب آخرون بجروح في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية على مواقع للحركة جنوبي الصومال.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" في بيان ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم، أن قواتها شنت غارة جوية على مواقع لجماعة "الشباب" الإرهابية في منطقة ساكو بإقليم جوبا الوسطى، ما أسفر عن مقتل قيادي كبير وإصابة عناصر آخرين لم يعرف عددهم حتى الآن.

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21:43ت م

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