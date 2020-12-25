- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير الصحة يشكر محمد بن سلمان على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الصحة يشكر محمد بن سلمان على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات
أكد أن ما نراه اليوم من مكتسبات هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030
متابعات الخليج 365 - واس
تقدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالشكر والعرفان إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقال وزير الصحة: ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة “الوقاية خير من العلاج” والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.
وتلقى الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يشكر محمد بن سلمان على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.