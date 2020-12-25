فيديو.. آثار هجوم ناشفيل المروع والنيران تلتهم المباني

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهرت مقاطع فيديو آثار هجوم ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، والذي وقع إثر انفجار سيارة في وسط المدينة.

وبينت لقطات النيران وهي تلتهم عدة مبانٍ في ناشفيل، فيما أكد حاكم ولاية تينسي أن تفجير السيارة كان متعمدًا والشرطة المحلية والفدرالية على الأرض يقومون بواجباتهم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن انفجارًا قويًّا هز في ساعات مبكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

وتسبب الانفجار في انهيار أحد المباني وأضرار بالعديد من المباني المجاورة.

وقال رئيس منطقة مكتب إدارة الطوارئ في مترو ناشفيل: إن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت بالقرب من تقاطع الجادة الثانية وشارع التجارة في وقت مبكر من اليوم الجمعة؛ مما ألحق أضرارًا بعدد من المباني القريبة.

وطالب رجال الإطفاء في ناشفيل سكان المنطقة بالتحرك بعيدًا عن الانفجار الذي وقع بالقرب من أحد المباني، داعين المواطنين أيضًا بالابتعاد عن مبنى آخر؛ تحسبًا لوقوع انفجارات محتملة.

