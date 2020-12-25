خطوات تسجيل المواليد الجدد وطلب توصيل الوثائق عبر البريد

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة الأحوال المدنية أنه يمكن طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، وذلك دون الحاجة إلى زيارة مكاتبها وفروعها.

وأوضحت الأحوال أن الوثائق التي يمكن طلبها وتوصيلها عبر البريد السعودي، منها خدمة تسجيل المواليد.

خطوات تسجيل المواليد الجدد:

وتبدأ خطوات تسجيل المواليد الجدد بالدخول على منصة أبشر، واختيار أبشر أفراد، ثم إدخال اسم المستخدم والرمز المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمات من خانة (خدماتي)، ثم اختر قطاع الأحوال المدنية، وبعدها خدمة تسجيل المواليد، ثم الضغط على أيقونة التالي بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة، ثم الضغط على تسجيل مولود، واختر تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود. وفي حالة وجود خطأ يجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات.

وبعد تلقي رسالة “تم تسجيل المولود بنجاح” يمكن طلب توصيل الوثائق بواسطة البريد من خلال الضغط على أيقونة اختيار وثيقة، ثم الضغط على أيقونة اختر العنوان، ثم تأكد من عنوان البريد، ثم اختر تأكيد طلب توصيل.

