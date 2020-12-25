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السعودية تعزز مكانتها كأكبر مورد نفط للصين رغم الجائحة
ارتفعت وارداتها إلى بكين بما يعادل 2.06 مليون برميل يوميًّا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهرت بيانات جمركية، اليوم الجمعة، ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي بـ43% مقارنة مع أكتوبر إلى 8.48 مليون طن أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميًّا.
وزادت الواردات من المملكة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2.2% على أساس سنوي إلى 77.98 مليون طن.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة 13 ضعفًا في نوفمبر على أساس سنوي إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، إذ سرعت الشركات وتيرة مشتريات الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن، بحسب “العربية”.
وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الأمريكي بلغت 3.61 مليون طن أو ما يعادل 878 ألفًا و839 برميلًا يوميًّا ارتفاعًا من 0.26 مليون طن في نوفمبر من العام الماضي ومقابل 1.625 مليون طن في أكتوبر.
ويأتي المستوى المسجل في نوفمبر مقارنة مع المستوى القياسي في سبتمبر البالغ 3.9 مليون طن.
وتكشف البيانات أن روسيا التي تحل في المركز الثاني وردت 6.1 مليون طن، أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميًّا، مقارنة مع 1.56 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر.
وتعتبر السعودية وروسيا متقاربتين لكي تصبحا أكبر مورد نفط للصين في 2020، إذ يعزز البلدان صادرات الخام إلى القوة الاقتصادية حتى في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا الضرر بالطلب العالمي على النفط في العام الجاري.
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