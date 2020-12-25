شكرا لقرائتكم خبر عن الملكية الفكرية تعاقب شركة بـ60 ألف ريال لنشر صورة شخص دون إذن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاقبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، شركة اعتدت على صور فوتوغرافية مملوكة لأحد الأشخاص دون أخذ موافقة منه.

وبينت الهيئة أن الشركة اعتدت على صور فوتوغرافية مملوكة لفرد ونشرها وتعديلها دون الحصول على إذن بذلك حيث تم تعويضه عن الحق الخاص بـ 20 ألف ريال فيما تم فرض غرامة على الشركة مقدارها 40 ألف ريال كعقوبة في الحق العام.

وأكدت الهيئة أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب الجميع العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.