السعودية | شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:" أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

كما أضاف "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

اللقاح مجاناً للمواطن والمقيم

يذكر أن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن قبل 5 أيام عن وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى السعودية، وقال إن المملكة حريصة على توفير اللقاح للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة.. وعلى أن يكون اللقاح آمنا".

وأعلنت الوزارة سابقا أن أكثر من نصف مليون شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح (كوفيد-19).

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.