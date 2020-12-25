فتح باب التسجيل للفصل الثاني بـ«الرعاية النهارية».. والموارد البشرية توضح الشروط

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني بمراكز الرعاية النهارية للعام 1441–1442 من تاريخ 12/5/1442هـ الموافق 27/12/2020م حتى 21/5/1442هـ الموافق 5/1/2021م.

وطالبت الراغبين في التقديم، بالدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط (اضغط هنا).

وكشفت الوزارة عددًا من شروط القبول في مراكز الرعاية النهارية، لجميع المستفيدين الذين تم تسجليهم للفصل الأول، والراغبين في التسجيل للفصل الثاني، وهي كما يلي:

– أن يكون ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية. ويمكن للمعاق من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحملون بطاقة التنقل والإقامة الدائمة؛ التقديم على البرنامج في حال توافر مقاعد شاغرة.

– خلو ذو الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية.

– أن تكون درجة ذكاء ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل.

– أن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة.

– ألا يعاني ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرًا عليه أو على الآخرين.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في معرفة بقية الشروط وآلية العمل زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.