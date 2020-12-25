«الجدري» قبل نصف قرن والآن «كورونا».. مسن سعودي يروي تجربته مع اللقاحين

تزامنًا مع انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء المملكة، روى مسن سعودي تفاصيل حقنة اللقاح السابق الذي تلقاه قبل أكثر من نصف قرن.

وقال: «أخذت اليوم لقاح كورونا، وقبل 55 سنة أخذت تطعيم الجدري».

وعبر فيديو بثته وزارة الصحة على حسابها في «تويتر»، أوضح طريقة تسجيله لأخذ اللقاح، قائلًا: «حمَّلت تطبيق صحتي، وقمت بتسجيل البيانات وانتظرت وقتًا وجيزًا، ثم تلقيت اتصالًا من وزارة الصحة وأفادوني بالتوجه إلى المركز المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا».

وأضاف: «بمجرد دخولي بوابة المركز استقبلوني بالترحيب إلى أن أخذت الجرعة الأولى من اللقاح والحمد لله، لم أشعر بأي أعراض أو ألم».

واستعاد المسن، شريط ذكرياته مع أول لقاح تلقاه ضد الجدري قبل 55 عامًا، قائلًا: «أتى إلينا في ذلك الوقت موفدون من وزارة الصحة بمركبة صغيرة في وادي الدواسر، متنقلين بين الأحياء السكنية، فتلقيت تطعيم الجدري، وكان صعبًا جدًّا؛ فهو عدة وخزات. أما تطعيم كورونا فحقنة خفيفة لا تشعر معها بأي ألم».

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن وزارة الصحة ترسل باستمرار تعليماتها فيما يخص الفيروس عبر التطبيقات الحديثة التي سهَّلت كثيرًا إيصال التعليمات.

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