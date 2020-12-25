بالفيديو.. وزير الصحة: 10 حقائق عن لقاح كورونا

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن السلامة غاية الجميع، والوقاية وسيلة ذلك، مشددًا على أن «لقاح كورونا هو خطوتنا الأهم لجعل هذه الجائحة جزءًا من الماضي».

جاء ذلك عبر حسابه على «تويتر»؛ حيث لفت الربيعة إلى «فيديو جراف» يتضمن 10 حقائق يهمك معرفتها عن هذا اللقاح، وهي أن «اللقاح هو الحل الأمثل للقضاء على الفيروس»، كما أنه «يحفز المناعة ليكافح المرض بشكل أسرع».

وجاء في الفيديو أيضًا، أن «الدعم غير المسبوق ومبادرة المتطوعين في تجارب اللقاح، ساهما في إنجاز المراحل والوصول إلى نتائج سريعة وفاعلة»، لافتًا إلى أن «اللقاحات تحت الدراسة أو التي فسح لها لا تحوي على فيروس نشط».

وحسب الفيديو، فإن« 7 لقاحات فقط وصلت إلى مرحلة التجارب السريرية، ولم تظهر أعراض خطرة للقاحات الناجحة» إضافة إلى أن «جميع اللقاحات تخضع لاختبارات مشددة، ولا يُسجل أي لقاح في المملكة إلا وفق معايير الجودة والأمان. ومن ثم فإن اللقاح يعد أكثر أمانًا وحمايةً لك ولمجتمعك».

أما الآثار الجانبية فتكون طفيفة، وتزول بسرعة، كما أن جميع اللقاحات القديمة والجديدة لا تؤثر على الحمض النووي. وأكد الفيديو أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة.

السلامة غاية الجميع والوقاية وسيلة ذلك.

لقاح كورونا هو خطوتنا الأهم لجعل هذه الجائحة جزء من الماضي -بإذن الله-.



هنا 10 حقائق يهمك معرفتها عن هذا اللقاح:https://t.co/SlzuUksJOp — توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 25, 2020

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