بالفيديو.. «المرور» يلقي القبض على قائد شاحنة مخالف بالطائف

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من مواطن، حول مخالفة قائد شاحنة والسير عكس الشارع في الطائف، موضحًا أنه تم القبض عليه.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على بلاغ من مواطن بهذا الشأن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في شكواه، إن وافدا ضرب بالنظام عرض الحائط وسار عكس اتجاه شارع سوق الزل بالطائف.

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