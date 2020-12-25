الرخص المهنية للمعلمين الجدد.. بدء التسجيل في الاختبارات

بدأ اليوم، التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين الجدد، ضمن المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب (وفقًا للإخبارية)، أن التقديم مستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية تشمل جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت هيئة تقويم التعليم، أن التقديم يشمل المعلمين الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين.

هيئة تقويم التعليم، الرخصة المهنية للمعلمين، اختبارات الرخص المهنية للمعلمين،

اقرأ أيضا:

«تقويم التعليم» تبدأ إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

https://ajel.sa/y6nFWB/

إصدار فوري للرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

https://ajel.sa/QDvrbk/