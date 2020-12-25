التحالف: ارتطام لغم بحري زرعته الميليشيا بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن لغمًا بحريًا، زرعته ميليشيا الحوثي، ارتطم بسفينة شحن تجارية في جنوب البحر الأحمر.
وأوضح التحالف أن أضرارا طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، مؤكدًا أن الحوثيين يواصلون زراعة الألغام في جنوب البحر الأحمر وباب المندب.
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