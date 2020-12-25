تمديد حالة الطوارئ في تونس 6 أشهر

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد ستة أشهر بدءا من الغد حتى 23 يونيو القادم. يُذكر أنه تمديد الطوارئ لم ينقطع منذ 24 نوفمبر 2015 على أثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 عنصرا أمنيا وأصيب 16 شخصا.



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