

قلقيلية 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة طفل وشاب، بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز ، مما أدى إلى إصابة طفل بقنبلة في يده، وشاب بقنبلة في بطنه، إضافة إلى العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً.

// انتهى //

19:22ت م

0072





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب طفل وشاب العشرات بحالات اختناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.