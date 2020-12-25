

جنين 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين، حيث اندلعت على إثرها مواجهات في البلدة.

ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وأشار سمور إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق.

//انتهى//

19:12ت م

0069





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.