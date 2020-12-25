السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1812 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 وفاة جديدة بفيروس "

وفاة، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة ، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة، بينما تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ، مما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ،أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات ، لافتة إلى وجود 118 مريضا في غرف العناية، بينهم 26 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي.

// انتهى //

18:49ت م

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رام الله 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 وفاة جديدة بفيروس " كورونا "، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364وفاة، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة ، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة، بينما تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ، مما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ،أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات ، لافتة إلى وجود 118 مريضا في غرف العناية، بينهم 26 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //18:49ت م0066

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