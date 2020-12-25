السعودية اليوم / الكويت تسجل 260 إصابة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 260 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي ، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 39 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3221 حالة .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 232 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145130 حالة.

// انتهى //

18:43ت م

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الكويت 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 149277 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة 926 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي ، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 39 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3221 حالة .وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 232 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145130 حالة.// انتهى //18:43ت م0064

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