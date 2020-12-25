السعودية اليوم / الأردن تسجل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.

// انتهى //

18:43ت م

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عمّان 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306 إصابات.وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.// انتهى //18:43ت م0063

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