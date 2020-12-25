شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: ارتطام لغم بحري زرعه الحوثيون بسفينة شحن جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

قالت قوات التحالف بأن ارتطام لغم بحري زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر تسبب بأضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية. وأكدت القوات ارتفاع النشاط الإرهابي من المليشيا بزراعة الالغام بجنوب البحر الاحمر ومضيق باب المندب، الذي يهدد الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

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