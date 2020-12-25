موجز الخليج 365 للسيارات.. وداع جولف وسباق عمالقة الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية وقف تصنيع فئة E الكهربائية من طراز جولف، تمهيدا لطرح بديلتها المرتقبة التابعة لفئة I.D.
تعول عديد من شركات السيارات على مواد مستدامة غير ضارة بالبيئة في تصنيع تجهيزات السيارة كاستخدام الزجاجات البلاستيكية في تصنيع المقاعد.
على مدار تاريخ صناعة السيارات، اختارت شركات كبرى تصنيع بعض الموديلات بعدد محدود للغاية، ما أكسبها صفة الندرة في العصر الحالي.
يشهد عام 2021 منافسة قوية بين طرازي هيونداي توكسون ومازدا CX-5 لكسب عشاق فئة سيارات الـSUV المدمجة.
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