تضرر 20 مبنى على الأقل في تفجير ناشفيل

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد حاكم ولاية تينسي أن تفجير السيارة كان متعمدًا والشرطة المحلية والفدرالية على الأرض يقومون بواجباتهم.

أما عمدة مدينة ناشفيل جون كوبر فقال إن 20 مبنى على الأقل لحقت بها أضرار جراء الانفجار الذي وقع وسط المدينة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن انفجارًا قويًا هز فى ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

وتسبب الانفجار في انهيار أحد المباني وأضرار بالعديد من المباني المجاورة.

وقال رئيس منطقة مكتب إدارة الطواريء في مترو ناشفيل إن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت بالقرب من تقاطع الجادة الثانية وشارع التجارة في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما ألحق أضرارًا بعدد من المباني القريبة،

وطالب رجال الإطفاء في ناشفيل سكان المنطقة بالتحرك بعيدا عن الانفجار الذي وقع بالقرب من أحد المباني، داعين المواطنين أيضا بالابتعاد عن مبنى آخر تحسبا لوقوع انفجارات محتملة.

