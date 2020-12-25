رخصة السير بـ100 ريال ونقل الملكية 150 .. إليك رسوم الإجراءات المرورية

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم المرور السعودي جدولًا يبين لائحة الإجراءات ورسومها؛ وذلك تسهيلًا على المواطنين والمقيمين.

وبحسب لائحة الرسوم، رسم الرخصة السنوية للسير الخاص 100 ريال ورسم التجديد 100 ريال، أما رسم نقل الملكية فقيمته 150 ريالًا.

كما أوضح المرور رسوم رخص القيادة بأنواعها، سواء الخاصة أو العامة أو مركبات الأشغال أو قيادة دراجة آلية أو تصريح القيادة المؤقتة.

بالإضافة إلى رسوم لوحات المركبات بأنواعها، مشيرًا إلى أن اللوحات المؤقتة بـ300 ريال لمدة 30 يومًا فقط، أما رسم بدل التالف أو المفقود فقيمته 100 ريال عند إصدار لوحة أو لوحتين، أما رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة فيتم تحصيله مرة واحدة عند الإصدار.



