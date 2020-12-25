شكرا لقرائتكم التحالف : لغم حوثي يرتطم بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-25 التحالف : لغم حوثي يرتطم بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر متابعات الخليج 365 - الرياض أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن لغمًا بحريًا زرعته ميليشا الحوثي ارتطم بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف إن أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، مؤكدًا أن الحوثيون يواصلون زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب، بحسب الإخبارية.



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